Выставку с пиджаками Довлатова откроют в Петербурге к 85-летию писателя

Петр Ковалев/ТАСС Выставку "Сергей Довлатов. Пагубно универсален", приуроченную к 85-летию со дня рождения писателя и журналиста Сергея Довлатова, откроет 3 сентября Государственный литературный музей "ХХ век" в Малом выставочном зале на площадке в Ледовом дворце.