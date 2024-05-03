10 крупнейших беспозвоночных в мире, которые поражают своими размерами

Эти создания получили эпитет «гигантский» в своих названиях не просто так.1. Японский краб‑паук Это очаровательное создание, будто пришедшее из фильма «Мгла» по роману Стивена Кинга, живёт у южных берегов японского острова Хонсю.
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