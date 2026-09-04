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Регион 29

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В Коноше мужчину оштрафовали на 1200 рублей за татуировку с запрещённой символикой

В Коноше мужчину оштрафовали на 1200 рублей за татуировку с запрещённой символикой

Мужчина продемонстрировал татуировку в общественном месте 1 сентября и признал свою вину в суде.Коношский районный суд оштрафовал местного жителя за публичную демонстрацию запрещённой символики.

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Новый комментарий от пользователя
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ВЕРА Башмакова

Что там было-то?  И когда  он  этот рисунок сделал, если лет 20 назад, то  говорить не о чем, он тогда не мог знать, что  левая  пятка  президента захочет.  ИМХО. И  все-таки  расскажите, что  там было, вдруг   у нас  у всех такое же?