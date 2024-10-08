Суворовцы из Бабушкинского взяли 14 медалей на первенстве России по самбо

Команда самбистов Московского суворовского военного училища в Бабушкинском успешно выступила на первенстве России по самбо среди девушек и юношей 2007-2018 годов рождения, которое прошло в спортивном комплексе «Метеор» городского образования Балашиха Московской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии