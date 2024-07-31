Военнослужащим 1-й отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» бригады, принимавших участие в освобождении населенных пунктов на территории ДНР, вручены государственные награды

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач военнослужащие награждены медалями «За храбрость» II степени, «За отвагу», знаками отличия Ордена Святого Георгия «Георгиевский крест» IV степени, а также медалями «Суворова» и «Жукова».