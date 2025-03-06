Мирошник: выходка Зеленского в Белом доме «втянула» в переговоры Лондон и Париж

Перепалка Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме понадобилась, чтобы «втянуть» в переговоры Великобританию и Францию, отметил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.