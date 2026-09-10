Михаил Леус сообщил о температуре в Москве плюс 24,9 градуса

В Москве температура воздуха поднялась до плюс 24,9 градуса. Об этом сообщил Михаил Леус из центра "Фобос".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВВ У депутата Затули...
- ВВ Затулина снова на...
- ВВ Затулина снова на...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым