Партия началась: Стамбульский саммит может стать точкой отсчёта

По мнению различных экспертов, аналитиков, а также политических обозревателей мировых СМИ самым удивительным и неожиданным итогом российско-украинских переговоров 15 мая в Стамбуле является то, что они вообще состоялись.
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