Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 900 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Ульмасов
    Достаточно повесить на площади всю верхушку этого центра, как проблема решится сама собой, все менее важные сотрудник...Жога получил ожид...
  • Анатолий ashkourin
    Эстонские шавки и моськи просто озверели,,,пытаются слона за яйца укусить,да допрыгнуть не получается....Россия задержала ...
  • Татьяна Маштакова
    ТМ   По риторике Рачинского видно, что он ярый антисоветчик,  почему то вдруг  решивший, что настал его "звездный час...Жога получил ожид...

В эту «игру» можно играть вдвоём: Россия впервые задержала вышедший из эстонского порта танкер

В эту «игру» можно играть вдвоём: Россия впервые задержала вышедший из эстонского порта танкер

Эстонская Республика обвинила РФ в задержании нефтяного танкера Green Admire, формально принадлежащего греческой компании Aegean Shipping и следовавшего из Силламяэ (второй по грузообороту морской торговый порт Эстонии и пятый в Прибалтийских вымиратах) под флагом Либерии в северную часть Финского залива, откуда он должен был продолжить движение в западном направлении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх