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«Нью-Джерси» внесет Брылина в клубный список почета. Он станет 2-м его членом – после первого владельца «Девилс»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Девилс» станет вторым его членом. Торжественная церемония состоится 20 января следующего года перед матчем с «Далласом».

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