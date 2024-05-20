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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Стала известна дата выхода V Rising на PlayStation 5 В начале года Stunlock Studios заявила о п...

Стала известна дата выхода V Rising на PlayStation 5 В начале года Stunlock Studios заявила о п...

Стала известна дата выхода V Rising на PlayStation 5В начале года Stunlock Studios заявила о планах выпустить свою вампирскую выживалку V Rising на PlayStation 5, и теперь разработчик раскрыл точную дату релиза этой консольной версии.

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