Запеченные шампиньоны с сыром – 3 простых и вкусных рецепта

Всем привет! Сегодня я расскажу, как приготовить шампиньоны, запеченные с сыром в духовке. В этой подборке вы найдете 2 варианта закусок и рецепт сытного второго блюда, которое подойдет как для повседневного обеда или ужина, так и для праздничного стола.