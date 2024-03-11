Автор «Луки» обвинил сценарий «Оставленных» в «построчном» плагиате

Издание Variety сообщило 9 марта, что сценарист Саймон Стивенсон ("Лука") прислал жалобу в ВГА. Он утверждает, что фильм режиссера Александра Пейна «Оставленные» имеет «наглое» сходство с его собственным сценарием «Фриско» (драма между детским врачом средних лет и его 15-летним пациентом), сообщает windozo.