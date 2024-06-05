Путин призвал не доводить до угрозы применения ядерного оружия

Президент РФ Владимир Путин 5 июня на встрече с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) призвал мировое сообщество не доводить до угрозы использования ядерного оружия.
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