❗️🗺Возобновление полётов стратегического разведчика MQ-4C Triton с базы Сигонелла указывает на вынужденное увеличение дистанции до района патрулирования над Ираном до 2800–3000 км.
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❗️🗺Возобновление полётов стратегического разведчика MQ-4C Triton с базы Сигонелла указывает на вынужденное увеличение дистанции до района патрулирования над Ираном до 2800–3000 км.