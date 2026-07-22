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Русское оружие

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❗️🗺Возобновление полётов стратегического разведчика MQ-4C Triton с базы

❗️🗺Возобновление полётов стратегического разведчика MQ-4C Triton с базы Сигонелла указывает на вынужденное увеличение дистанции до района патрулирования над Ираном до 2800–3000 км.

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