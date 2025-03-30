Электрическая «Газель» подешевела на 2 млн рублей: за сколько можно купить Gazelle e-NN ?

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Электрическая «Газель» сегодня оказывается существенно доступнее для покупки, чем ранее. Это стало возможно за счет увеличения скидки по госпрограмме льготного лизинга общественного транспорта — с 10% до 40%, — а также увеличением скидки на ….

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