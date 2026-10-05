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Modern Treasury хочет получить лицензию трастового банка США для хранения цифровых активов

Modern Treasury хочет получить лицензию трастового банка США для хранения цифровых активов

Компания в области платежной инфраструктуры Modern Treasury подала заявку на учреждение в США национального трастового банка, который будет предоставлять услуги по хранению цифровых активов и сопутствующие операции с фиатными валютами.

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