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Судьи бригады Матеу Лаоса считают, что игроки Аргентины и Нидерландов мало помогали ему. Арбитр показал 15 карточек

Судьи бригады Матеу Лаоса считают, что игроки Аргентины и Нидерландов мало помогали ему. Арбитр показал 15 карточек

Арбитры бригады Матеу Лаоса считают, что игроки Аргентины и Нидерландов мало помогли ему. В матче 1/4 финала ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла Нидерланды (2:2, по пенальти – 4:3).

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