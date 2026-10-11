Ukraine's Drones Reach Russia's Arctic "Gas Capital"; Is Nornickel's Palladium Next? For most of the war, Russia's Arctic was the part of the map nobody bothered to defend.
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