Маск: у граждан Украины нет выбора не служить в армии

Предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал слова журналиста Гленна Гринвальда о том, что всё больше жителей Украины пытаются бежать из страны, потому что они понимают, что их используют в качестве пушечного мяса.
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