В Брянске 4 октября пройдет проверка системы оповещения, воя сирен не будет

Однако в целях технической проверки возможности доведения до населения экстренной информации в 10.43 эфир общероссийских теле- и радиоканалов будет замещен информационным сообщением о проведении проверки, - рассказали в пресс-службе Брянской город .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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