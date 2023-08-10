Слабое место истребителей Messerschmitt Me.262

Немецкий Messerschmitt Me.262, поднявшийся в воздух 18 июля 1942 года, стал первым самолетом с турбореактивным двигателем, который применялся в боях.
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