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В Турции благотворительная организация заработала деньги на выживших

В воскресенье турецкая организация Красного Полумесяца подверглась резкой критике со стороны оппозиции и турецких СМИ за продажу, а не пожертвование, палаток для выживших после землетрясения 6 февраля, которое разрушило юго-восточную Турцию.

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