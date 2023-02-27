В Турции благотворительная организация заработала деньги на выживших

В воскресенье турецкая организация Красного Полумесяца подверглась резкой критике со стороны оппозиции и турецких СМИ за продажу, а не пожертвование, палаток для выживших после землетрясения 6 февраля, которое разрушило юго-восточную Турцию.
В воскресенье турецкая организация Красного Полумесяца подверглась резкой критике со стороны оппозиции и турецких СМИ за продажу, а не пожертвование, палаток для выживших после землетрясения 6 февраля, которое разрушило юго-восточную Турцию.
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