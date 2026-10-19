По данным издания AutoHebdo, ралли-рейд «Дакар» будет перенесен в Марокко в 2027 году. Изначально планировалось, что марафон пройдет на территории Саудовской Аравии с 1 по 15 января – однако, как сообщает источник, из-за конфликта в регионе было принято решение перенести рейд в Марокко.