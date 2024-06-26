Глава Чувашии призывает к легализации неформального труда для решения проблемы бедности

Глава Чувашии Олег Николаев призывает к легализации труда неофициальных наемных работников, подчеркивая важность решения этой проблемы для достижения цели по снижению бедности до 7% к 2030 году и 5% к 2036 году, установленной указом президента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии