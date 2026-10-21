Эти смартфоны продаются миллионами Samsung начала распространять финальную версию One UI 9.0 на базе Android 17 сразу для трёх бюджетных смартфонов — Galaxy A17, Galaxy A16 и Galaxy A07.
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