Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 163 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    с 1917 по 1991 было вывезено в 1000 раз большеРоссия — северная...
  • Вячеслав Дегтярев
    ну и коммент у тебя.... видимо мозги от компа высохли или вообще их нет........ - прочитай что ты написал ..............Нарышкин: Вашингт...
  • Олег Тимофеев
    В СССР это была норма.«Людоловы» и всео...

«Ведомости»: МВД планирует привлечь нейросети к поиску правонарушителей

«Ведомости»: МВД планирует привлечь нейросети к поиску правонарушителей

В Министерстве внутренних дел России планируют внедрить технологии искусственного интеллекта (ИИ) для поиска правонарушителей - в 2025 году будут представлены две системы, которые будут задействованы в правоохранительной деятельности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх