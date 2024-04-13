Браво, «Ангара»! Первый старт тяжелой ракеты с космодрома Восточный состоялся

Игорь Кузнецов

Хорошо что нашли возможность финансирования, даже после начала СВО и санкционного давления коллективного Запада. И не нужно "рапортовать к сроку" - главное перепроверить и отложить запуск при любом, даже незначительном, сбое в системах, которые дублируются (некоторые - четырёхкратно).