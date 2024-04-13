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Браво, «Ангара»! Первый старт тяжелой ракеты с космодрома Восточный состоялся

Браво, «Ангара»! Первый старт тяжелой ракеты с космодрома Восточный состоялся

Космонавт Павел Виноградов: "Союз» тоже делали долго, зато служит до сих пор. А эта ракета до Луны довезёт Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» стартовала с космодрома Восточный 11 аперля в 12.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Отлично! Слава российским учёным и всем участникам этого проекта!
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4 час.
Игорь Кузнецов
Хорошо что нашли возможность финансирования, даже после начала СВО и санкционного давления коллективного Запада. И не нужно &quot;рапортовать к сроку&quot; - главное перепроверить и отложить запуск при любом, даже незначительном, сбое в системах, которые дублируются (некоторые - четырёхкратно).
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1 час.

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