Наместников сделал передачу в матче с «Вегасом». У него 0+2 в 4 играх

Форвард «Виннипега» набрал 2-е (0+2) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 4 игры. Сегодня за 13:22 (0:43 – в большинстве) у Наместникова 2 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «плюс 1».