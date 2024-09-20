Ярмарки выходного дня в этом году посетили уже 4,5 млн человек

В этом году ярмарки выходного дня стали настоящим центром притяжения для 4,5 миллиона человек. Посетители приобрели свыше пяти тысяч тонн продуктов, из которых 90% составили овощи и фрукты, привезенные из разных уголков страны.
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