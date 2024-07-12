В Ростовской области в ДТП с участием пяти автомобилей погибли три человека

В Ростовской области в результате ДТП с участием пяти автомобилей погибли три человека.Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГАИ, авария произошла 11 июля в 21:20 в Чертковском районе на 803-м километре автодороги М-4 «Дон» на пункте взимания платы.
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