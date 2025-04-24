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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Елесин: «У «Локомотива» особый настрой на каждую серию. Нам еще предстоит разбор «Салавата» и подготовка к нему»

– На «Салават» не будет особого настроя в связи с непростыми играми в регулярке? – На каждую серию у нас особый настрой.

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