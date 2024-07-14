Лукашенко отвёл войска от границы с Украиной: Двойная интрига появилась после слов о Путине

A

Air

Нужно возрождать легендарную службу "СМЕРШ", с полномочиями разбираться с иудами-предателями на месте! И 5-я колонна врагов прекратит свое позорное существование!Тем более если у этих врагов конфисковать все имущество, нажитое непосильным воровством и предательством а также у ихних родственников и детей, а еще отправлять скопом всю родню на вечные поселения в Заполярье!