© MFA Russia/Globallookpress Александр Лукашенко поручил отвести войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.
Лукашенко отвёл войска от границы с Украиной: Двойная интрига появилась после слов о Путине
Комментарии
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Олег Щепанов
Этот список огромный и его вряд ли озвучат...
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2 час.
Александр Каблучко
Прежде чем ввязаться в войну, приводят в чувство ближайшее окружение, а у нас? 🥲🥲🥲
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51 мин.
A
Air
Нужно возрождать легендарную службу "СМЕРШ", с полномочиями разбираться с иудами-предателями на месте! И 5-я колонна врагов прекратит свое позорное существование!Тем более если у этих врагов конфисковать все имущество, нажитое непосильным воровством и предательством а также у ихних родственников и детей, а еще отправлять скопом всю родню на вечные поселения в Заполярье!
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44 мин.
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