Жена комика Ильи Соболева Наталья снялась в купальнике на Мальдивах

Жена комика Ильи Соболева показала, как изменилась ее фигура за полгода после третьих родов. Наталья Соболева позировала в цветном бикини на Мальдивах, где отдыхает с семьей, и поделилась кадрами в соцсетях.
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