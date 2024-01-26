Ответ на пост «Авторский контент»

Постов о станках и мастерских стремительно растёт, так что я тоже буду выкладывать! Посты о главных событиях в жизни самодельщика и его превращении в токаря) Осенью, когда мне исполнилось 22 года, коллега попросил меня купить токарный станок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии