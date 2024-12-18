Закон Паскаля: содержание, формула, где применяется

Почему человек проваливается в рыхлом снегу, а стоя на лыжах — нет? Ответ на это дает закон Паскаля. Рассмотрим вместе с преподавателем основные вопросы, касающиеся изучения данного правила в 7-м классе средней школы.
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