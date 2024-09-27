CNN: Китай мог потерять новейшую атомную подлодку

Подводная лодка Китая нового поколения могла затонуть у пирса весной 2024 года. Эту информацию сообщили CNN два чиновника из министерства обороны США, по их данным, китайские ВМС попытались скрыть факт потери субмарины.
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