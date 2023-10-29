Народный шоколад «Алёнка» стал халяльным

Елена Александровна

халяльная "Алёнка", это забавно! как у нас жили мусульмане веками без хиджабов и нарочитого халяля? при чём, каждый народ исповедующий мусульманство носил свои национальные традиционные одежды, а сейчас не поймёшь где татарка, где дагестанка, где остальные 38 народов исповедующие Ислам? все одеты, как велели им англосаксы! они придумали эту моду на одинаковый внешний вид! где же национальные особенности всех этих народов веками живущих в России? или только Россия (СССР), могла сохранять особенности их культуры? ну уж шоколад "Алёнка", точно не имеет никакого отношения ни к Исламу, ни к халялю! сделайте шоколад "Ровза", или "Альфия", или "Чулпан"... вот и пусть будет халяльным!