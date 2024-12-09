Захарова обвинила агентство Reuters в распространении фейков об Асаде

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова обвинила агентство Reuters в распространении фейков о бывшем президенте Сирийской Арабской Республики Башаре Асаде.
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