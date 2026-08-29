Сафонов посмеялся над своим столкновением с тренером «ПСЖ» перед матчем с «Лиллем»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов в шутливой форме отреагировал на столкновение с тренером вратарей во время разминки перед матчем 2-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (2:2).
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