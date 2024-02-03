БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Кровавый снег. Ничья при Эйлау – упущенный шанс Беннигсена... или Наполеона

Кровавый снег. Ничья при Эйлау – упущенный шанс Беннигсена... или Наполеона

Реконструкция форбурга замка Эйлау в Багратионовске началась только в мае 2023 г. По словам историка Дэвида Чандлера, «ни одно из великих наполеоновских сражений не окружено большими неясностями и странностями в характеристиках, чем сражение при Эйлау».

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