Капелло об ответном матче ЛЧ: «Интер» – сильнейшая команда Италии, но великолепное качество «Барсы» пугает. Шансы 50 на 50»

Команды сыграют в ответном полуфинале турнира 6 мая в Милане. Первая игра закончилась вничью – 3:3. – Как вы думаете, «Интер» немного сбавил? – «Нерадзурри» – сильнейшая команда в Италии, в какой-то момент у них было преимущество в три очка [в Серии А].