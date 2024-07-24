Зенитчики группировки войск «Запад» уничтожили разведывательный беспилотник «Лелека»

Был предотвращен планирующийся удар украинской армии Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» российской группировки войск «Запад» ликвидировал разведывательный беспилотник украинской армии «Лелека-100» в зоне проведения спецоперации, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.
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