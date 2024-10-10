Новая инициатива Кадырова: от правонарушений — к боевым действиям

Кадыров указал на наличие небольшой группы молодых людей с аморальным поведением, которые нарушают законы и ведут себя неподобающим образом — паркуются где попало, садятся за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, нарушают правила дорожного движения и провоцируют конфликты.