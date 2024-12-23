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Царьград

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У Жоги на Урале своя СВО. Что теперь скажет цыганская диаспора?

У Жоги на Урале своя СВО. Что теперь скажет цыганская диаспора?

Убийство русской женщины в Коркино ознаменовалось первым задержанием "оборотня в погонах", который "крышевал" не только бандитов, но и наркотрафик в городе, получая за это сотни тысяч рублей от мафии.

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Комментарии
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Амара Карпова
Удачи и терпения Жоге👍👊🙏❤️
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17 час.

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