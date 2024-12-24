Емеля и Буратино приедут на улицу Грекова

В СВАО показывают зимние шоу и проводят игры для детей Проект «Зима в Москве» в разгаре. В округе для жителей проводят бесплатные дискотеки на катках и ледовые шоу, игры на свежем воздухе, тренировки на катках, концерты и мастер-классы.