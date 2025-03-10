Жителей Смоленска предупреждают о сложностях с парковками в центре города

В мэрии Смоленска поделились планами по изменению парковочного пространства в Ленинском районе Информация основана на документе, разработанном СОГБУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД), полная версия которого имеется в распоряжении редакции.
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