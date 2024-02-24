К чему гражданское общество призвало Майю Санду

Гражданское общество Молдовы призвало президента страны Майю Санду не промульгировать закон с поправками в действующее законодательство, которыми предлагается прекратить опубликование Официального Монитора на русском языке.
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