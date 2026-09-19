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Регионы России

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Anthropic и Accenture создают команды встроенных «оценщиков» для контроля ИИ-моделей

Anthropic и Accenture создают команды встроенных «оценщиков» для контроля ИИ-моделей

Компания Anthropic совместно с Accenture объявили о создании команд встроенных «оценщиков», которые будут работать в тесном сотрудничестве с внутренними группами безопасности и внешними партнёрами.

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