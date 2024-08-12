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Россия нарастила поставки алюминия в Южную Корею

Россия нарастила поставки алюминия в Южную Корею

В первом полугодии 2024 года Россия увеличила экспорт алюминия в Южную Корею примерно на 20 процентов в годовом выражении — поставки в страны Азии замещают часть объемов, которые раньше направлялись в Европу и США.

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